Вакарчук на корпоративі у Мінську: співак пояснив виступ на новорічному святі, фото — Експрес-газета

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Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук розповів про свій виступ на новорічному корпоративі у Білорусі.

Шоу «Океану Ельзи» на заході відомої ІТ-компанії, яка випускає гру «Танчики», політик і музикант пояснив тим, що його група отримала чудову можливість виступити перед молодою аудиторією.

Наші поїздки ніколи не матимуть відношення до країни-агресора. А те, що ти народний депутат, не забороняє тобі за Конституцією займатись творчістю, зокрема концертами, — заявив Вакарчук в інтерв’ю «Оглядачу».

Він пояснив, що виступ на корпоративні не є бізнес-справою, оскільки нардеп передав усі корпоративні права. Він також не зумів назвати суму, яку заробила його група у Мінську.

Оскільки у нас сьогодні не так багато можливостей виступати перед людьми, то ми скористалися нею, тим більше всі домовленості були зроблені ще до того, як я потрапив у Раду, — заявив Вакарчук.

Нардеп розповів також, що «Океан Ельзи» після 2014 року відмовився від виступів на так званих приватних концертах і турне у Мінськ було винятком.

Нагадаємо, що наприкінці 2019 року стало відомо про концерт у Мінську, який 21 грудня керівник партії «Голос» Святослав Вакарчук дав разом із «Океаном Ельзи». Він виступив на новорічному корпоративі IТ-компанії Wargaming, яка відома грою World of Tanks.