Вакарчук на корпоративе в Минске: певец объяснил выступление на новогоднем празднике, фото — Экспресс-газета

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Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук рассказал о своем выступлении на новогоднем корпоративе в Беларуси.

Шоу «Океана Эльзы» на мероприятии известной IT-компании, которая выпускает игру «Танчики», политик и музыкант объяснил тем, что его группа получила прекрасную возможность выступить перед молодой аудиторией.

Наши поездки никогда не будут иметь отношения к стране-агрессору. А то, что ты народный депутат, не запрещает тебе по Конституции заниматься творчеством, в частности концертами, — заявил Вакарчук в интервью «Обозревателю».

Он пояснил, что выступление на этом корпоративе не является бизнесом, поскольку нардеп передал все корпоративные права. Он также не сумел назвать сумму, которую заработала его группа в Минске.

Поскольку у нас сегодня не так много возможностей выступать перед людьми, то мы воспользовались ею, тем более, что все договоренности были сделаны еще до того, как я попал в Раду, — заявил Вакарчук.

Нардеп рассказал также, что «Океан Эльзы» после 2014 года отказался от выступлений на так называемых частных концертах и ​​турне в Минск было исключением.

Напомним, что в конце 2019 года стало известно о концерте в Минске, который 21 декабря руководитель партии «Голос» Святослав Вакарчук дал вместе с «Океаном Эльзы». Он выступил на новогоднем корпоративе компании Wargaming, которая известна игрой World of Tanks.