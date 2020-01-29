Смертельный коронавирус «убивает» китайский игорный бизнес

Смертельный коронавирус. Фото: Pokeroff

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Ракурс

Новый коронавирус не только смертелен для людей, он оказался «убийственным» для китайского игорного бизнеса, который несет огромные убытки. Акции крупнейших игорных заведений Макао, который еще принято называть «азиатским Лас-Вегасом», за один день обвалились.

Неутешительные результаты торгов зафиксированы вчера на Гонконгской бирже, сообщает Lenta.ru.

Лишь за вчерашнюю торговую сессию акции холдинговой компании Melco International Development, которая имеет казино и отель Studio City в Макао, упали в цене на 5,2%. Цена акций отеля Wynn Macau снизилась на 4,1%. Подобная картина наблюдается с котировками акций других компаний, владеющих отелями и казино в «азиатском Лас-Вегасе».

Снижение цен на акции объясняется снижением потока туристов в Макао из материковой части Китая, которые из-за эпидемии не захотели посетить традиционный фестиваль. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поток туристов в Макао сократился на 20,8%. На это сразу отреагировали инвесторы и котировки акций компаний, имеющих игорный, отельный и развлекательный бизнес в Макао, сразу же просели.

Кроме того, снижение потока туристов негативно отразилось на выручке казино, что также отразилось на котировках ценных бумаг.

Как ранее писал «Ракурс», несмотря на эпидемию коронавируса биткоин продолжил укрепляться. По мнению экспертов, криптовалюта в настоящее время является наиболее безопасным инструментом на фоне падения мировых фондовых рынков.