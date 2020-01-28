Смертельный коронавирус спровоцировал резкое падение мировых цен на нефть

Биржа. Фото: News.UA

https://racurs.ua/n132775-smertelnyy-koronavirus-sprovociroval-rezkoe-padenie-mirovyh-cen-na-neft.html

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Смертельный коронавирус может служить наглядным примером того, как события, происходящие в общественной жизни, прямо или косвенно влияют на экономику. Сегодня, 28 января, цена нефти марки Brent по сравнению с предыдущим днем опустилась на 0,1% и составила 59,26 долл. за баррель. Это самый низкий показатель цены, который был зафиксирован, начиная с октября 2019 года.

Эксперты объясняют такое падение цены эпидемией коронавируса в Китае. Есть все предпосылки полагать, что власти Китая могут ввести ограничения на перемещение своих граждан в связи с коронавирусом, что автоматически снизит спрос на нефть и нефтепродукты. Снижение спроса влечет за собой и снижение цены, сообщает Reuters.

Коронавирус также спровоцировал резкие колебания на фондовом рынке. Акции практически всех компаний, стоимость которых рассчитывается с помощью популярного фондового индекса S&P 500, падают в цене на протяжении последних дней.

Зато цена акций компаний, которые профилируются на продаже дезинфицирующих средств, растет. Это связано не только с тем, что будут расти доходы от продажи чистящих средств. Подобные активы всегда рассматривались в качестве своеобразного предохранителя, который позволяет сохранить инвестиции при нестабильном фондовом рынке.