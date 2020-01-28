Смертельний коронавірус спровокував різке падіння світових цін на нафту

Біржа. Фото: News.UA

https://racurs.ua/ua/n132775-smertelnyy-koronavirus-sprovokuvav-rizke-padinnya-svitovyh-cin-na-naftu.html

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Смертельний коронавірус може служити наочним прикладом того, як події, що відбуваються в суспільному житті, прямо або опосередковано впливають на економіку. Сьогодні, 28 січня, ціна нафти марки Brent у порівнянні з попереднім днем ​​опустилася на 0,1% і склала 59,26 дол. за барель. Це найнижчий показник ціни, який був зафіксований, починаючи з жовтня 2019 року.

Експерти пояснюють таке падіння ціни епідемією коронавируса в Китаї. Є всі передумови вважати, що влада Китаю може ввести обмеження на переміщення своїх громадян у зв’язку з коронавірусом, що автоматично знизить попит на нафту і нафтопродукти. Зниження попиту тягне за собою і зниження ціни, повідомляє Reuters.

Коронавірус також спровокував різкі коливання на фондовому ринку. Акції практично всіх компаній, вартість яких розраховується за допомогою популярного фондового індексу S&P 500, падають у ціні протягом останніх днів.

Зате ціна акцій компаній, які профілюються на продажі дезінфікуючих засобів, зростає. Це пов’язано не тільки з тим, що будуть зростати доходи від продажу засобів для чищення. Подібні активи завжди розглядалися у якості своєрідного запобіжника, який дозволяє зберегти інвестиції під час нестабільності фондового ринку.