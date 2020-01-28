Держборг України збільшився у валюті, але зменшився у гривні. Фото: Європейська правда

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Державний борг України за 2019 рік у національній валюті зменшився майже на 8%, але в іноземній валюті майже на стільки ж виріс. У Міністерстві фінансів це пояснюють зміцненням гривні.

Так, за 2019 рік сукупний державний борг України у національній валюті склав 1 трлн 998 млрд грн. Це на 170,2 млрд грн менше, ніж за попередній рік. У процентному співвідношенні держборг зменшився на 7,84%, пише прес-служба Міністерства фінансів.

В іноземній валюті держборг України збільшився майже на 6 млрд дол. і склав 84,4 млрд дол. Це на 7,71% більше, ніж за 2018 рік. Такі коливання в Міністерстві фінансів пояснюють зміцненням гривні, адже 31 грудня 2018 року долар продавався за 27,6 грн, а 31 грудня 2019 року курс становив 23,6 грн за дол.

Водночас державний борг України — 1 трлн 761 млрд грн (88,14% від загальної суми боргу), а гарантований державою борг становив 236 млрд грн (11,86%).

Також в 2019 році Україна витратила 345,2 млрд грн на погашення боргу, ще 119,2 млрд грн склали витрати на його обслуговування.

Крім того, були погашені облігації зовнішньої державної позики (ОЗДП), випущені під гарантію США в 2014 році, а також єврооблігації на загальну суму понад 1 млрд 660 млн дол.

Нагадаємо, раніше в Нацбанку заявили, що Україна виплатить 24 млрд дол. боргів у 2020−2022 роках.