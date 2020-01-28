Госдолг Украины увеличился в валюте, но уменьшился в гривне. Фото: Европейская правда

https://racurs.ua/n132774-gosdolg-ukrainy-uvelichilsya-v-valute-no-umenshilsya-v-grivne-minfin-obyasnil-prichiny.html

Ракурс

Государственный долг Украины за 2019 год в национальной валюте сократился почти на 8%, но в иностранной валюте почти на столько же вырос. В Министерстве финансов это объясняют укреплением гривны.

Так, за 2019 год совокупный государственный долг Украины в национальной валюте составил 1 трлн 998 млрд грн. Это на 170,2 млрд грн меньше, чем за предыдущий год. В процентном соотношении госдолг уменьшился на 7,84%, пишет пресс-служба Министерства финансов.

В иностранной валюте госдолг Украины увеличился почти на 6 млрд долл. и составил 84,4 млрд долл. Это на 7,71% больше, чем за 2018 год. Такие колебания в Министерстве финансов объясняют укреплением гривны, ведь 31 декабря 2018 года доллар продавался за 27,6 грн, а 31 декабря 2019 года курс составил 23,6 грн за долл.

При этом государственный долг Украины — 1 трлн 761 млрд грн (88,14% от общей суммы долга), а гарантированный государством долг составлял 236 млрд грн (11,86%).

Также в 2019 году Украина потратила 345,2 млрд грн на погашение долга, еще 119,2 млрд грн составили расходы на его обслуживание.

Кроме того, были погашены облигации внешнего государственного займа (ОВГЗ), выпущенные под гарантию США в 2014 году, а также еврооблигации на общую сумму более 1 млрд 660 млн долл.

Напомним, ранее в Нацбанке заявили, что Украина выплатит 24 млрд долл. долгов в 2020—2022 годах.