Смертельний коронавірус «вбиває" китайський гральний бізнес

Смертельний коронавірус. Фото: Pokeroff

https://racurs.ua/ua/n132850-smertelnyy-koronavirus-vbyvaie-kytayskyy-gralnyy-biznes.html

Ракурс

Новий коронавірус не тільки смертельний для людей, він виявився «вбивчим» для китайського грального бізнесу, який зазнає величезних збитків. Акції найбільших гральних закладів Макао, який ще прийнято називати «азіатським Лас-Вегасом», за один день обвалилися.

Невтішні результати торгів зафіксовані вчора на Гонконгській біржі, повідомляє Lenta.ru.

Лише за вчорашню торговельну сесію акції холдингової компанії Melco International Development, яка має казино і готель Studio City в Макао, впали в ціні на 5,2%. Ціна акцій готелю Wynn Macau знизилася на 4,1%. Подібна картина спостерігається з акціями інших компаній, які володіють готелями і казино в «азіатському Лас-Вегасі».

Зниження цін на акції пояснюється скороченням потоку туристів до Макао з материкової частини Китаю, які через епідемію не захотіли відвідати традиційний фестиваль. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, потік туристів до Макао скоротився на 20,8%. На це відразу відреагували інвестори і ціни акцій компаній, що мають гральний, готельний і розважальний бізнес в Макао, відразу ж просіли.

Крім того, зниження потоку туристів негативно вплинуло на виручку казино, що також позначилося на котируванні цінних паперів.

Як раніше писав «Ракурс», незважаючи на епідемію коронавірусу біткоїн продовжив зміцнюватися. На думку експертів, криптовалюта на даний час є найбільш безпечним інструментом на тлі падіння світових фондових ринків.