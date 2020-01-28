Біткоїн виявився несприйнятливий до впливу коронавірусу, фото — Crypto

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Біткоїн 28 січня подорожчав до 9 тис. 176 доларів, що стало найвищою позначкою з початку листопада 2019 року. На динаміку курсу не вплинула інформація про смертельний китайський коронавірус.

Про це свідчать дані CoinDesk. Індикатор GTI Vera Band показує висхідний тренд біткоїна, повідомляє Bloomberg.

На тлі падіння світових фондових ринків через побоювання про коронавіруси в Китаї біткоїн виграє як безпечний інструмент, зазначає агентство.

Якщо фондовий ринок продовжить падати, біткоїн стане головним бенефіціаром, — переконує аналітик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун.

На тижні виросли в ціні й інші криптовалюти. XRP і Bitcoin Cash подорожчали більш ніж на два відсотки, Bloomberg Galaxy Crypto Index 28 січня ріс на 2,2%.