Биткоин оказался невосприимчив к воздействию коронавируса, фото — Crypto

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Ракурс

Биткоин 28 января подорожал до 9 тыс. 176 долларов, что стало самой высокой отметкой с начала ноября 2019 года. На динамику курса не повлияла информация о смертельном китайском коронавирусе.

Об этом свидетельствуют данные CoinDesk. Индикатор GTI Vera Band показывает восходящий тренд биткоина, сообщает Bloomberg.

На фоне падения мировых фондовых рынков из-за опасений о коронавирусе в Китае биткоин выигрывает как безопасный инструмент, отмечает агентство.

Если фондовый рынок продолжит падать, биткоин станет главным бенефициаром, — убеждает аналитик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун.

На неделе выросли в цене и другие криптовалюты. XRP и Bitcoin Cash подорожали более чем на два процента, Bloomberg Galaxy Crypto Index 28 января вырос на 2,2%.