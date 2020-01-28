Биткоин оказался невосприимчив к воздействию коронавируса (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n132803-bitkoin-okazalsya-nevospriimchiv-k-vozdeystviu-koronavirusa-infografika.htmlРакурс
Биткоин 28 января подорожал до 9 тыс. 176 долларов, что стало самой высокой отметкой с начала ноября 2019 года. На динамику курса не повлияла информация о смертельном китайском коронавирусе.
Об этом свидетельствуют данные CoinDesk. Индикатор GTI Vera Band показывает восходящий тренд биткоина, сообщает Bloomberg.
На фоне падения мировых фондовых рынков из-за опасений о коронавирусе в Китае биткоин выигрывает как безопасный инструмент, отмечает агентство.
Если фондовый рынок продолжит падать, биткоин станет главным бенефициаром, — убеждает аналитик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун.
На неделе выросли в цене и другие криптовалюты. XRP и Bitcoin Cash подорожали более чем на два процента, Bloomberg Galaxy Crypto Index 28 января вырос на 2,2%.