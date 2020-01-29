Спалах коронавірусу: жителя Китаю арештували за розповсюдження фейків про інфекцію

У Китаї – спалах коронавірусу, фото:

https://racurs.ua/ua/n132849-spalah-koronavirusu-jytelya-kytau-areshtuvaly-za-rozpovsudjennya-feykiv-pro-infekciu.html

Ракурс

У Китаї за поширення фейків, котрі стосуються нового коронавірусу, заарештували жителя міста Тянцзинь.

Ще шістьох осіб притягнули до адміністративної відповідальності. Про це повідомляє агентство «Сіньхуа».

Ще з кількома десятками людей проведені профілактичні бесіди.

Влада Тянцзиня повідомляє, що в місті буде створений цілодобовий механізм онлайн-моніторингу, щоб вчасно виявляти фейки та боротися з тими, хто їх порушує.

Станом на кінець 28 січня влада Китаю повідомляла про 5 тис. 974 випадків інфікування новим коронавірусом. Щонайменше 132 людини від цієї хвороби померли.

Перші випадки інфікування новим коронавірусом були зафіксовані в грудні 2019 року в місті Ухані в центральній частині Китаю. Джерелом інфекції вважається місцевий ринок морепродуктів, де вона могла перейти від тварин до людей.

Нагадаємо, у Китаї через спалах коронавірусу ширяться панічні настрої. Так, у мережі з’явилося відео реакції таксиста з провінції Хенань, який висадив свого пасажира, щойно дізнався, що той з Уханя.