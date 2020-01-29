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Ракурс
Китайський таксист вигнав з авто пасажира, який прибув з Уханя. Фото: ykitai.com

У Китаї таксист вигнав з авто пасажира, який прибув з Уханя (ВІДЕО)

29 січ 2020, 16:19
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Спалах коронавірусу в Китаї призвів до того, що серед багатьох людей ширяться панічні настрої.

У китайській провінції Хенань таксист прийняв замовлення у пасажира, який прибув із заблокованого міста Ухань, де лютує коронавірус. Водій висадив свого пасажира та пообіцяв повідомити про нього в поліцію, як тільки дізнався, звідки він приїхав. Реакція таксиста була знята на відеореєстратор та була опублікована на YouTube.

На відео видно, як пасажир кілька разів кашлянув, що викликало у водія підозри. Він запитав у чоловіка, звідки він прибув. Той відповів, що приїхав із округу Баодін в провінції Хебей. Це водія не переконало, оскільки той заявив пасажирові, що цьому регіону не властивий його акцент.

Після цього пасажир все ж зізнався, що повернувся з міста Ухань і йому терміново потрібно в лікарню. Після цих слів водій різко зупиняє авто та вимагає пасажира покинути салон.

Вам слід вийти з машини. Швидше, поспішайте, — вигукує таксист.

Нагадаємо, в китайському Ухані та провінції Хубей, які опинилися в ізоляції через карантин внаслідок масового інфікування новим коронавірусом, перебувають 52 українців.

Джерело: Ракурс


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