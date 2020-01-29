Епідемія коронавірусу: в зачиненому на карантин Ухані перебувають майже 50 українців - посольство / Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n132832-u-zablokovanomu-cherez-koronavirus-uhani-perebuvaut-mayje-50-ukrayinciv-posolstvo-dokument.html

Ракурс

Посольство України у Китаї відповіло на запит «Ракурсу» та повідомило, скільки українців перебувають у провінції Хубей та відрізаному від решти світу через карантин внаслідок масового інфікування новим коронавірусом 2019-nCoV місті Ухань.

Станом на 29 січня 2020 року посольством встановлено та підтримується контакт з 51 громадянином України, котрі перебувають у провінції Хубей (49 осіб — в Ухані, одна особа — у місті Сян’ян та ще одна — у міському повіті Чжунсян міста Цзінмень, — зазначили в українському посольстві.

Також, за інформацією дипломатичного відомства України, кількість громадян, які звернулися до консульського відділу із заявою про прийняття на тимчасовий консульський облік станом на 29 січня становить 93 особи. Зауважимо, що відповідно до законодавства, прийняття українських громадян на консульський облік відбувається на добровільній основі, за винятком дітей, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном.

Окрім цього, у посольстві додали, що станом на січень 2020 року найбільша кількість українців, які проживають у межах консульського округу посольства України в КНР та перебувають на консульському обліку, знаходиться в Пекіні.

Нагадаємо, станом на 29 січня кількість загиблих від нового типу коронавірусу досягла 132 осіб. За минулу добу в китайській провінції Хубей померло ще 26 людей. Загалом в Китаї підтверджені вже 5974 випадки зараження.