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Коронавірус став причиною смерті 132 осіб. Фото: Head Topics

Смертельний коронавірус: жертв уже 132, близько 6 тис. інфіковані

29 січ 2020, 07:31
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Смертельний коронавірус з Китаю стає причиною смерті все більшої кількості людей. За минулу добу в китайській провінції Хубей померли ще 26 осіб, а загальна кількість жертв, які померли через новий тип коронавірусу, становить 132 особи станом на 29 січня.

Також за минулу добу було зафіксовано 1459 випадків інфікування коронавірусом 2019-nCoV. Загалом в Китаї підтверджені вже 5974 випадки зараження. Приблизно у 3 тис. осіб є підозри на коронавірус. Про це повідомляє Національна комісія охорони здоров’я КНР, передає Deutsche Welle.

Окрім того, підтверджено близько 50 випадків захворювання коронавірусом за межами Китаю. Четверо хворих — в Німеччині. Також випадки зараження зафіксовані в інших країнах, зокрема в Австралії, В'єтнамі, Канаді, Малайзії, Сінгапурі, США, Таїланді, Франції, Південній Кореї та Японії.

Нагадаємо, раніше посольство України в Китаї закликало українців залишити територію країни, якщо у них є така можливість.


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