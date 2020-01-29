Коронавирус стал причиной смерти 132 человек. Фото: Head Topics

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Смертельный коронавирус из Китая становится причиной смерти все большего количества людей. За прошедшие сутки в китайской провинции Хубэй умерло еще 26 человек, а общее количество жертв, скончавшихся из-за нового типа коронавируса, составляет 132 человека по состоянию на 29 января.

Также за прошедшие сутки было зафиксировано 1459 случаев инфицирования коронавирусом 2019-nCoV. Всего в Китае подтверждены уже 5974 случая заражения. Примерно у 3 тыс. человек есть подозрения на коронавирус. Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР, передает Deutsche Welle.

Кроме того, подтверждены около 50 случаев заболевания коронавирусом за пределами Китая. Четверо заболевших — в Германии. Также случаи заражения зафиксированы в ряде других стран, в том числе в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Корее и Японии.

Напомним, ранее посольство Украины в Китае призвало украинцев покинуть территорию страны, если у них есть такая возможность.