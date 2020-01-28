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ГБР открыло дело против Чорновол за дерзкое хулиганство. Фото: «Политика страны» в Telegram

Перелезла через забор с колючей проволокой: ГБР открыло дело против Чорновол за «дерзкое хулиганство» (ВИДЕО)

28 янв 2020, 23:20
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Сегодняшний инцидент с выводом бывшего нардепа Татьяны Чорновол с брифинга первого заместителя председателя Госбюро расследований Александра Бабикова получил продолжение. В ГБР завели дело по факту «незаконного проникновения Чорновол в помещение правоохранительного органа».

Досудебное расследование, как сообщила пресс-служба ГБР, открыли по факту возможного нарушения общественного порядка по мотивам «явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, связанного с сопротивлением представителю власти, который прекращал хулиганские действия». Чорновол проходит в производстве по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

В ГБР рассказали, как журналист попала на брифинг Бабикова. Она якобы проникла на территорию бюро через забор с колючей проволокой. Причиной того, что ее вывели с мероприятия было, по версии ГБР, то, что Чорновол хотела бросить в Бабикова телефон.

Ведомство обнародовало видео, на котором именно Чорновол якобы перелазит через колючую проволоку. В ГБР сетуют на то, что «во время сопровождения к выходу экс-нардеп сопротивлялась стражам порядка».

Чорновол заверила, что хотела спросить у бывшего адвоката Виктора Януковича о расследовании нескольких уголовных производств.

Источник: Ракурс


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999

Перелезла через забор с колючей проволокой: ГБР открыло дело против Чорновол за «дерзкое хулиганство» (ВИДЕО)

В ГБР завели дело против экс-нардепа Татьяны Чорновол, которая якобы незаконно проникла в помещение этого правоохранительного органа. Ее сегодня вывели с брифинга заместителя председателя ГБР Бабикова. Производство открыли по статье о хулиганстве

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