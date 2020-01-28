Война на Донбассе: водителей, которые выгнали из автобуса девушек-волонтерок из-за российского сериала, уволили, фото — Фейсбук Yaryna Chornohuz

https://racurs.ua/n132804-voditeley-kotorye-vygnali-iz-avtobusa-devushek-volonterok-iz-za-rossiyskogo-seriala-uvolili.html

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Водителей автобуса Львов-Запорожье, которые отказались по просьбе волонтерок Ярины Черногуз и Анастасии Конфедер выключить российский сериал, в компании-перевозчике уволят.

Кроме того, компания Winew/BusTrans еще раз извинилась за «недопустимое поведение водителей» и заявила, что выяснит, откуда в автобусе появилась флешка с русскоязычными фильмами и почему водители проигнорировали распоряжение фирмы.

Принято решение о немедленном отстранении водителей и готовится приказ об их увольнении после возвращения из командировки. На замену экипажу уже отправлено других водителей, — отметили в Фейсбук Winew/BusTrans.

Деньги за неиспользованную поездку пассажиркам, которые были вынуждены сойти, вернули в полном объеме.

Напомним, что девушки возвращались с похорон погибшего бойца-волынянина, одна из них была невестой погибшего (ехали обратно на ротацию). Посреди дороги водитель автобуса включил российский сериал. Девушки представились и попросили выключить продукт оккупанта.

Они сообщили откуда едут, на что водитель ответил, что сериал он не выключит, и не желает, чтобы ему рассказывали чью-то биографию. После спора девушки начали снимать конфликт на видео, это еще более обострило ситуацию. Часть пассажиров поддержала водителя и девушки вышли из автобуса.