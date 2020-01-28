Війна на Донбасі: водіїв, які вигнали з автобуса дівчат-волонтерок через російський серіал, звільнили, фото — Фейсбук Yaryna Chornohuz

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Водіїв автобуса Львів-Запоріжжя, які відмовились на прохання волонтерок Ярини Чорногуз та Анастасії Конфедерат вимкнути російський серіал, у компанії-перевізнику звільнять.

Крім того, компанія Winew/Bus Trans вдруге вибачилася за «неприпустиму поведінку водіїв» і заявила, що з’ясує, звідки в автобусі з‘явилась флешка з російськомовними фільмами та чому було проігноровано водіями розпорядження фірми про вимкнення стрічки.

Прийнято рішення про негайне відсторонення водіїв та готується наказ про їхнє звільнення при поверненні з відрядження. На заміну екіпажу уже відправлено інших водіїв, — зазначили у Фейсбук Winew/BusTrans.

Гроші за невикористану поїздку пасажиркам, які були змушені зійти, повернули у повному обсязі.

Нагадаємо, що дівчата поверталися з похоронів загиблого бійця з Волині, одна з них була нареченою загиблого (їхали знову на ротацію). Посеред дороги водій автобуса увімкнув російський серіал. Дівчата представилися і попросили вимкнути продукт окупанта.

Вони повідомили звідки їдуть, на що водій відповів, що серіал він не вимкне, і не бажає, щоб йому розповідали чиюсь біографію. Після суперечки дівчата почали знімати конфлікт на відео, це ще більш загострило ситуацію. Частина пасажирів підтримала водія і дівчата вийшли із автобуса.