Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Війна на Донбасі: водіїв, які вигнали з автобуса дівчат-волонтерок через російський серіал, звільнили, фото — Фейсбук Yaryna Chornohuz

Водіїв, які вигнали з автобуса дівчат-волонтерок через російський серіал, звільнили

28 січ 2020, 22:49
999

Водіїв автобуса Львів-Запоріжжя, які відмовились на прохання волонтерок Ярини Чорногуз та Анастасії Конфедерат вимкнути російський серіал, у компанії-перевізнику звільнять.

Крім того, компанія Winew/Bus Trans вдруге вибачилася за «неприпустиму поведінку водіїв» і заявила, що з’ясує, звідки в автобусі з‘явилась флешка з російськомовними фільмами та чому було проігноровано водіями розпорядження фірми про вимкнення стрічки.

Прийнято рішення про негайне відсторонення водіїв та готується наказ про їхнє звільнення при поверненні з відрядження. На заміну екіпажу уже відправлено інших водіїв, — зазначили у Фейсбук Winew/BusTrans.

Гроші за невикористану поїздку пасажиркам, які були змушені зійти, повернули у повному обсязі.

Нагадаємо, що дівчата поверталися з похоронів загиблого бійця з Волині, одна з них була нареченою загиблого (їхали знову на ротацію). Посеред дороги водій автобуса увімкнув російський серіал. Дівчата представилися і попросили вимкнути продукт окупанта.

Вони повідомили звідки їдуть, на що водій відповів, що серіал він не вимкне, і не бажає, щоб йому розповідали чиюсь біографію. Після суперечки дівчата почали знімати конфлікт на відео, це ще більш загострило ситуацію. Частина пасажирів підтримала водія і дівчата вийшли із автобуса.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Перелізла через паркан із колючим дротом: ДБР відкрило справу проти Чорновол за «зухвале хуліганство» (ВІДЕО)

У ДБР завели справу проти екс-нардепа Тетяни Чорновол, яка начебто незаконно проникла до приміщення цього правоохоронного органу. Її сьогодні вивели із брифінгу заступника голови ДБР Бабікова. Провадження відкрили за статтею про хуліганство

Новини України
23:20

ПАРЄ обрала віце-спікером російського пропагандиста Толстого

Віце-спікером ПАРЄ сьогодні став голова делегації Росії і заступник голови Держдуми РФ Петро Толстой. З другої спроби делегати простою більшістю голосів зробили росіянина заступником голови Асамблеї

Світові новини
21:33