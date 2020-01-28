Татьяну Чорновол силой вывели с брифинга Бабикова. Фото: rudenko.kiev.ua

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Татьяну Чорновол, бывшего народного депутата Украины от «Народного фронта», силой вывели из зала, где сегодня проводил брифинг первый заместитель председателя Государственного бюро расследований Александр Бабиков.

Чорновол заняла место у трибуны еще до начала брифинга. К экс-депутату ВРУ подошла охрана, которая поинтересовалась, как она попала в здание ГБР. Чорновол ответила, что она потерпевшая на Майдане. Один из охранников остался между трибуной и Бабиковым. Трансляцию с места события проводили украинские СМИ.

Впоследствии охрана силой вывела из зала Чорновол под ее крики. И хотя на тот момент она не мешала спикеру выступать, в ГБР не исключали, что могла готовиться провокация. После того Бабиков продолжил брифинг.

Сама экс-нардеп впоследствии заявила, что к ней грубо применили силу, в результате чего у нее якобы повреждена нога. Чорновол заверила, что хотела спросить у Бабикова о ходе нескольких уголовных производств.

Бабиков также прокомментировал выдворение Чорновол и пообещал, что ГБР обязательно предоставит экс-нардепу ответ на вопрос в пределах, установленных законодательством Украины.

Напомним, временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова утверждает, что предприняты все необходимые меры для недопущения конфликта интересов в отношении Бабикова.