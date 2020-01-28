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Тетяну Чорновол силою вивели з брифінгу Бабікова. Фото: rudenko.kiev.ua

Чорновол силою вивели з брифінгу заступника глави ДБР Бабікова (ФОТО, ВІДЕО)

28 січ 2020, 13:52
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Тетяну Чорновол, колишнього народного депутата України від «Народного фронту», силою вивели із залу, де сьогодні проводив брифінг перший заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков.

Чорновол зайняла місце біля трибуни ще до початку брифінгу. Згодом до екс-депутата ВРУ підійшла охорона, яка поцікавилася, як та потрапила в будівлю ДБР. Чорновол відповіла, що вона потерпіла на Майдані. Один із охоронців залишився між трибуною та Бабіковим. Трансляцію з місця події проводили українські ЗМІ.

Згодом охорона силою вивела із залу Чорновіл під її крики. І хоча на той момент вона не заважала спікеру виступати, у ДБР не виключали, що могла готуватися провокація. Після того Бабіков продовжив брифінг.

Тетяну Чорновол силою вивели з брифінгу керівництва ДБР. Фото: «Политика страны» в Telegram

Тетяну Чорновол силою вивели з брифінгу керівництва ДБР. Фото: «Политика страны» в Telegram

Тетяну Чорновол силою вивели з брифінгу керівництва ДБР. Фото: «Политика страны» в Telegram

Сама екс-нардеп згодом заявила, що до неї грубо застосували силу, внаслідок чого у неї начебто пошкоджена нога. Чорновол запевнила, що хотіла запитати у Бабікова про хід кількох кримінальних проваджень.

Бабіков також прокоментував видворення Чорновол та пообіцяв, що ДБР обов’язково надасть екс-нардепу відповідь на питання у межах, встановлених законодавством України.

Нагадаємо, тимчасово виконуюча обов’язки директора ДБР Ірина Венедиктова стверджує, що вжито всіх необхідних заходів для недопущення конфлікту інтересів щодо Бабікова.

Джерело: Ракурс


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