ДБР відкрило справу проти Чорновол за зухвале хуліганство. Фото: «Политика страны» в Telegram

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Сьогоднішній інцидент із виведенням колишнього нардепа Тетяни Чорновол із брифінга першого заступника голови Держбюро розслідувань Олександра Бабікова отримав продовження. У ДБР завели справу за фактом «незаконного проникнення Чорновол до приміщення правоохоронного органу».

Досудове розслідування, як повідомила прес-служба ДБР, відкрили за фактом можливого порушення громадського порядку з мотивів «явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, пов’язаного з опором представникові влади, який припиняв хуліганські дії». Чорновол проходить у провадженні за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) КК України.

В ДБР розповіли, як журналіст потрапила на брифінг Бабікова. Вона буцімто проникла на територію бюро через паркан з колючим дротом. Причиною того, що її вивели із заходу було, за версією ДБР, те, що Чорновол хотіла кинути в Бабікова телефон.

Відомство оприлюднило відео, на якому саме Чорновол нібито перелазить через колючий дріт. У ДБР нарікають на те, що «під час супроводження до виходу екс-нардеп чинила опір правоохоронцям».

Чорновол запевнила, що хотіла запитати у колишнього адвоката віктора Януковича про хід кількох кримінальних проваджень.