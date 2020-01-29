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Эпидемия коронавируса: в закрытом на карантин Ухане находятся почти 50 украинцев - посольство / Фото: Pixabay

В заблокированном из-за коронавируса Ухане находятся почти 50 украинцев — посольство (ДОКУМЕНТ)

29 янв 2020, 14:01
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Посольство Украины в Китае ответило на запрос «Ракурса» и сообщило, сколько украинцев находятся в провинции Хубэй и отрезанном от остального мира из-за карантина после массового инфицирования новым коронавирусом 2019-nCoV городе Ухань.

По состоянию на 29 января 2020 года посольством установлен и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек — в Ухане, один человек — в городе Сянъян и еще один — в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь, — отметили в украинском посольстве.

Также, по информации дипломатического ведомства Украины, число граждан, обратившихся в консульский отдел с заявлением о принятии на временный консульский учет по состоянию на 29 января составляет 93 человека. Отметим, что согласно законодательству, принятие украинских граждан на консульский учет осуществляется на добровольной основе, за исключением детей, усыновленных иностранцами или гражданами Украины, которые постоянно проживают за рубежом.

Эпидемия коронавируса: в закрытом на карантин Ухане находятся почти 50 украинцев - посольство / Фото: "Ракурс"

Эпидемия коронавируса: в закрытом на карантин Ухане находятся почти 50 украинцев - посольство / Фото: "Ракурс"

Кроме этого, в посольстве добавили, что по состоянию на январь 2020 года наибольшее количество украинцев, проживающих в пределах консульского округа посольства Украины в КНР и состоящих на консульском учете, находится в Пекине.

Напомним, по данным на 29 января количество погибших от нового типа коронавируса достигло 132 человек. За прошедшие сутки в китайской провинции Хубэй умерло еще 26 человек. Всего в Китае подтверждены уже 5974 случая заражения.

Источник: Ракурс


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