Петро Порошенко, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n132844-zahyst-poroshenka-podaie-14-pozoviv-do-dbr-nabu-ta-policiyi.html

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Захист п’ятого президента Петра Порошенка подає загалом 14 позовів за фактами протиправної бездіяльності співробітників Державного бюро розслідувань (ДБР), Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Нацполіції.

Про це адвокат Порошенка Ігор Головань повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

Головань зазначив, що слідчими суддями постановлено 14 ухвал, якими встановлено протиправну бездіяльність чотирьох прокурорів, шести слідчих ДБР, двох службових осіб НАБУ та двох слідчих поліції у зв’язку із опублікованими у Telegram-каналі «Трубу прорвало» записами, котрі свідчили про нібито здійснюване щодо Порошенка політичне переслідування.

Тому подаємо 14 позовів про відшкодування моральної шкоди. І це тільки початок, — наголосив Головань.

Адвокат Порошенка також зазначив, що, згідно з рішенням Верховного суду, встановлена ухвалою слідчого судді протиправна бездіяльність прокурора або слідчого тягне за собою відповідальність держави. Це, зокрема, стосується і моральної шкоди, наголосив Головань.

У листопаді в інтернеті з’явився Telegram-канал під назвою «Трубу прорвало», який почав публікувати записи нібито прослуховування тодішнього очільника ДБР Романа Труби.

Нагадаємо, 24 січня Порошенко, який тепер є народним депутатом із фракції «Європейська солідарність», прийшов на черговий допит до ДБР разом з адвокатами та членами своєї політсили. Згодом у ДБР звинуватили групу народних депутатів із «Європейської солідарності» у намаганні незаконно увірватися до приміщення цього правоохоронного органу.