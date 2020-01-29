Защита Порошенко подает 14 исков к ГБР, НАБУ и полиции

Петр Порошенко, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/n132844-zaschita-poroshenko-podaet-14-iskov-k-gbr-nabu-i-policii.html

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Защита пятого президента Петра Порошенко подает всего 14 исков по фактам противоправной бездеятельности сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР), Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Нацполиции.

Об этом адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Головань отметил, что следователями судьями вынесено 14 постановлений, которыми установлена противоправная бездеятельность четырех прокуроров, шести следователей ГБР, двух должностных лиц НАБУ и двух следователей полиции в связи с опубликованными в Telegram-канале «Трубу прорвало» записями, которые свидетельствовали о якобы осуществляемом в отношении Порошенко политическом преследовании.

Поэтому подаем 14 исков о возмещении морального вреда. И это только начало, — подчеркнул Головань.

Адвокат Порошенко также отметил, что, согласно решению Верховного суда, установленное ​​постановлением следователя судьи противоправное бездействие прокурора или следователя влечет за собой ответственность государства. Это, в частности, касается и морального вреда, подчеркнул Головань.

В ноябре в интернете появился Telegram канал под названием «Трубу прорвало», который начал публиковать записи якобы прослушивания тогдашнего главы ГБР Романа Трубы.

Напомним, 24 января Порошенко, который теперь является народным депутатом из фракции «Европейская солидарность», пришел на очередной допрос в ГБР вместе с адвокатами и членами своей политсилы. Впоследствии в ГБР обвинили группу народных депутатов из «Европейской солидарности» в попытке незаконно ворваться в помещение этого правоохранительного органа.