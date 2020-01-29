Смертельний коронавірус. Фото: Слово і Діло

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Смертельний коронавірус 2019 nCoV з надзвичайною швидкістю поширюється по всьому світу. Є припущення, що епідемія досягне свого піку через 10 днів, а в середині лютого почнеться її спад. Завершення епідемії очікується наприкінці березня.

Такі прогнози були озвучені представником уряду КНР, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Дані прогнози підтвердив і глава китайської національної групи експертів по контролю і профілактиці вірусу Джун Наньшань у час інтерв’ю газеті «Женьмінь Жибао».

Експерт зазначив, що наразі найбільш ефективними методами боротьби з епідемією є швидке діагностування хвороби та ізоляція заражених.

Також Наньшань вважає, що залучення найкращих фахівців медицини для лікування важких хворих дозволить скоротити число смертельних випадків.

Як відомо, станом на 29 січня зафіксовано 132 смерті в результаті зараження коронавірусом. Всього в Китаї підтверджено 5974 випадків зараження 2019 nCoV і ще близько 3 тис. людей підозрюється у зараженні.