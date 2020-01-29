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Епідемія коронавірусу: посольство повідомило, чи є українці серед інфікованих в Ухані

Чи є українці серед інфікованих коронавірусом в Ухані, повідомило посольство у Китаї (ДОКУМЕНТ)

29 січ 2020, 14:05
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Посольство України у Китаї отримало інформацію від Національної комісії охорони здоров’я КНР щодо того, чи є українці серед інфікованих новим коронавірусом 2019-nCoV.

Станом на 29 січня 2020 року, згідно з інформацією Національної комісії охорони здоров’я КНР, серед інфікованих новим штамом коронавірусу 2019-nCoV на території Китаю громадян України немає, — йдеться у відповіді дипломатичного відомства на запит «Ракурсу».

Нагадаємо, у посольстві також зазначили, що дипломати встановили та підтримують контакт з 51 громадянином України, котрі перебувають у провінції Хубей. Зокрема, стало відомо, що 49 українців перебувають на території зачиненого на карантин міста Ухань, одна особа — у місті Сян’ян та ще одна — у міському повіті Чжунсян міста Цзінмень.

Епідемія коронавірусу: посольство повідомило, чи є українці серед інфікованих в Ухані

Епідемія коронавірусу: посольство повідомило, чи є українці серед інфікованих в Ухані

Станом на 29 січня кількість загиблих від нового типу коронавірусу досягла 132 осіб. За минулу добу в китайській провінції Хубей померло ще 26 людей. Загалом в Китаї підтверджені вже 5974 випадки зараження.

У зв’язку з цим авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) оголосила про евакуацію українських туристів з китайського міста Санья, яке розташоване на туристичному острові Хайнань.

Джерело: Ракурс


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