Епідемія коронавірусу: посольство повідомило, чи є українці серед інфікованих в Ухані

https://racurs.ua/ua/n132833-chy-ie-ukrayinci-sered-infikovanyh-koronavirusom-v-uhani-povidomylo-posolstvo-u-kytayi-dokument.html

Ракурс

Посольство України у Китаї отримало інформацію від Національної комісії охорони здоров’я КНР щодо того, чи є українці серед інфікованих новим коронавірусом 2019-nCoV.

Станом на 29 січня 2020 року, згідно з інформацією Національної комісії охорони здоров’я КНР, серед інфікованих новим штамом коронавірусу 2019-nCoV на території Китаю громадян України немає, — йдеться у відповіді дипломатичного відомства на запит «Ракурсу».

Нагадаємо, у посольстві також зазначили, що дипломати встановили та підтримують контакт з 51 громадянином України, котрі перебувають у провінції Хубей. Зокрема, стало відомо, що 49 українців перебувають на території зачиненого на карантин міста Ухань, одна особа — у місті Сян’ян та ще одна — у міському повіті Чжунсян міста Цзінмень.

Станом на 29 січня кількість загиблих від нового типу коронавірусу досягла 132 осіб. За минулу добу в китайській провінції Хубей померло ще 26 людей. Загалом в Китаї підтверджені вже 5974 випадки зараження.

У зв’язку з цим авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) оголосила про евакуацію українських туристів з китайського міста Санья, яке розташоване на туристичному острові Хайнань.