Коронавірус у Китаї: українських туристів нарешті евакуюють

Українських туристів евакуюють з Китаю. Фото: REUTERS

https://racurs.ua/ua/n132820-koronavirus-u-kytayi-ukrayinskyh-turystiv-nareshti-evakuuut.html

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Смертельний коронавірус у Китаї продовжує стрімко ширитись країною та за її межами. У зв’язку з цим авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) оголосила про евакуацію українських туристів з китайського міста Санья, яке розташоване на туристичному острові Хайнань.

МАУ відправить в Санью два літака — 31 січня і 4 лютого. У компанії зазначили, що перельоти організовані для того, щоб забрати українських туристів, у яких закінчився період подорожі. Про це повідомили в прес-служба компанії.

Як зазначили у МАУ, туристи їздили до Китаю на відпочинок. З Києва за ними вилетять два порожніх літака, а з міста Санья вони вже будуть летіти з туристами.

В авіакомпанії також додали, що останній рейс до Китаю літак МАУ здійснить 4 лютого. Після цього літаки авіакомпанії не будуть літати ані до Китаю, ані в зворотному напрямку.

Також з острова Хайнань забере українських туристів туроператор Join UP. Рейси виконають 29 січня і 1 лютого. З Китаю українці прилетять 30 січня та 2 лютого відповідно.

Нагадаємо, раніше з Уханя США евакуювали 240 своїх громадян. Також чартерним рейсом були евакуйовані громадяни Японії.

Зазначимо, станом на 29 січня кількість загиблих від нового типу коронавірусу досягла 132 осіб. За минулу добу в китайській провінції Хубей померло ще 26 людей. Загалом в Китаї підтверджені вже 5974 випадки зараження.