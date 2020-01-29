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Ракурс
Чехію накрила сильна буря. Фото: Novinky

Повалені дерева та знеструмлені будинки: Чехію накрила сильна буря (ФОТО)

29 січ 2020, 11:29
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Сильна буря накрила у вівторок, 28 січня, Прагу та інші міста Чехії. Через сильний вітер були повалені десятки дерев, без електрики залишилися 15 тис. домогосподарств в Центральній Богемії.

Також внаслідок падіння дерев були пошкоджені десятки автомобілів. Окрім того, дерева падали на дроти ліній електропередач. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 14 аварій на високовольтних лініях, пише чеське видання Novinky.

Чехію накрила сильна буря. Фото: Novinky

Окрім Праги і Центральної Богемії, буря також накрила Устецький, Ліберецький, Плзенський регіони. Рятувальникам довелося десятки разів виїжджати на виклики, щоб прибрати повалені дерева та рекламні конструкції з машин і дахів, а також щоб розчистити дороги. Найсерйозніша ситуація склалася в Кладно, Беруні і на заході Праги.

Чехію накрила сильна буря. Фото: Novinky

Синоптики називають такі бурі нетиповими для Чехії в цю пору року, проте зазначають, що таке іноді трапляється. Це відбувається через перетин холодних фронтів.

Як писав «Ракурс», раніше деякі штати Австралії накрили пилові бурі через сильний вітер, а під час грози випав град, розміром з м’яч для гольфу. Швидкість вітру досягала 107 км/год.


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