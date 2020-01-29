Чехию накрыла сильная буря. Фото: Novinky

https://racurs.ua/n132819-povalennye-derevya-i-obestochennye-doma-chehiu-nakryla-silnaya-burya-foto.html

Ракурс

Сильная буря накрыла во вторник, 28 января, Прагу и другие города Чехии. Из-за сильного ветра были повалены десятки деревьев, без электричества остались 15 тыс. домохозяйств в Центральной Богемии.

Также в результате падения деревьев были повреждены десятки автомобилей. Кроме того, деревья падали на провода линий электропередач. Зафиксировано 14 аварий на высоковольтных линиях, пишет чешское издание Novinky.

Помимо Праги и Центральной Богемии, буря также накрыла Устецкий, Либерецкий, Плзенский регионы. Спасателям пришлось десятки раз выезжать на вызовы, чтобы убрать поваленные деревья и рекламные конструкции с машин и крыш, а также чтобы расчистить дороги. Самая серьезная ситуация сложилась в Кладно, Беруне и на западе Праги.

Синоптики называют такие бури нетипичными для Чехии в данное время года, однако отмечают, что такое иногда случается. Это происходит из-за пересечения холодных фронтов.

Как писал «Ракурс», ранее некоторые штаты Австралии накрыли пылевые бури из-за сильного ветра, а во время грозы выпал град, размером с мяч для гольфа. Скорость ветра достигала 107 км/час.