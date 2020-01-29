З Китаю евакуйовані 240 громадян США. Фото: ТАСС

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Ракурс

Коронавірус у Китаї став причиною смерті вже 132 осіб. Через стрімке поширення нового типу вірусу Сполучені Штати Америки вранці 29 січня евакуювали з Уханя 240 своїх громадян.

Евакуйовано американських дипломатів, які працюють в генеральному консульстві, а також частину громадян США, які знаходилися в місті. Про це пише Associated Press з посиланням на представника Держдепартаменту США.

Чартерний рейс з 240 громадянами США полетить в місто Онтаріо в штаті Каліфорнія. На дозаправку він сяде в Анкориджі в штаті Аляска. І там, і там всіх пасажирів ретельно оглянуть лікарі. Якщо у когось з пасажирів запідозрять інфікування коронавірусом, йому заборонять подальшу подорож. Лікарні в Анкориджі і Онтаріо вже готові до прийому пацієнтів.

Окрім того, в Каліфорнії евакуйованих громадян США висадять в окремій від терміналів зоні. Там вони пройдуть ще одну перевірку.

Вирішив не ризикувати своїм здоров’ям і міністр торгівлі США Уілбур Росс. Він відклав свою поїздку до Китаю, яка повинна була відбутися цього тижня, через спалах коронавірусу.

Також своїх громадян з Уханя евакуювала Японія. Чартерний рейс вилетів з Токіо ввечері 28 січня. На ньому відправили додому 200 громадян Японії. Загалом покинути Ухань хочуть 650 японців.

Зазначимо, станом на 29 січня кількість загиблих від нового типу коронавірусу досягла 132 осіб. За минулу добу в китайській провінції Хубей померло ще 26 людей. Загалом в Китаї підтверджені вже 5974 випадки зараження.

Як писав «Ракурс», австралійським вченим вдалося відтворити новий тип коронавірусу в лабораторних умовах. Це допоможе прискорити роботу над створенням вакцини.