Зеркаль отримала посаду в «Нафтогазі», фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132812-zerkal-otrymala-posadu-v-naftogazi.html

Ракурс

Колишній заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль отримала посаду в НАК «Нафтогаз України». Екс-чиновник МЗС, яка відповідала за супровід важливих для України справ в міжнародних судах, стала радником голови правління «Нафтогазу».

Інформацію про таке кадрове рішення поширив Твітер енергетичної компанії.

У «Нафтогазі» Зеркаль опікуватиметься міжнародними відносинами, підтримкою позиції компанії у міжнародних судових і арбітражних процесах. Один із напрямків її діяльності: суди щодо захоплених РФ активів «Нафтогазу» в Криму.

Зеркаль має 25-річний досвід роботи юристом в приватному та державному секторі. Наприкінці листопада минулого року 46-річний заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль написала заяву про відставку. Цю посаду вона займала з серпня 2014 року.

Вперше Зеркаль заявила про можливість своєї відставки у серпні 2019 року. Тоді вона пояснила, що відпрацювала «усі свої завдання» і планує піти з посади після того, як завершить роботу над важливими для України процесами в міжнародних судах проти Росії.

Зеркаль представляла позицію Києва, зокрема, у справах «Україна проти Росії» у Міжнародному суді ООН та в Арбітражному трибуналі з морського права.

Коментуючи відставку Зеркаль додала, що наразі не хоче залишатися в МЗС, оскільки «не може робити супротив, будучи дипломатом всередині МЗС, яке виконує рішення президента». Зеркаль тоді, з-поміж іншого, негативно висловилася про окремі аспекти діяльності чинної української влади — зокрема, відсутність реакції Володимира Зеленського на суперечливі заяви Володимира Путіна.