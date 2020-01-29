Зеркаль получила должность в «Нафтогазе», фото — Википедия

https://racurs.ua/n132812-zerkal-poluchila-doljnost-v-naftogaze.html

Ракурс

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль получила должность в НАК «Нафтогаз Украины». Экс-чиновник МИД, отвечавший за сопровождение важных для Украины дел в международных судах, стала советником председателя правления «Нафтогаза».

Информацию о таком кадровом решении распространил Твиттер энергетической компании.

В «Нафтогазе» Зеркаль будет заниматься международными отношениями, поддержкой позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах. Одно из направлений ее деятельности: суды относительно захваченных РФ активов «Нафтогаза» в Крыму.

Зеркаль имеет 25-летний опыт работы юристом в частном и государственном секторе. В конце ноября прошлого года 46-летний заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль написала заявление об отставке. Эту должность она занимала с августа 2014 года.

Впервые Зеркаль заявила о возможности своей отставки в августе 2019 года. Тогда она объяснила, что отработала «все свои задачи» и планирует уйти с должности после того, как завершит работу над важными для Украины процессами в международных судах против России.

Зеркаль представляла позицию Киева, в частности, по делам «Украина против России» в Международном суде ООН и в Арбитражном трибунале по морскому праву.

Комментируя отставку Зеркаль добавила, что не хочет оставаться в МИД, поскольку «не может оказывать сопротивление, будучи дипломатом внутри МИД, который выполняет решения президента». Зеркаль тогда, среди прочего, негативно высказалась об отдельных аспектах деятельности действующей украинской власти — в частности, отсутствие реакции Владимира Зеленского на противоречивые заявления Владимира Путина.