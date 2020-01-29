Сенцов рассказал о планах уйти в политику, фото — Фейсбук О.Сенцов

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Ракурс

Особожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что хочет оставаться свободным человеком, поэтому не планирует идти в политику и создавать какую-то партию.

Экс-политзаключенный Кремля ответил таким образом на обвинения в свой адрес относительно «продажности» украинским олигархам. Сенцов заявил, что будет делать только то, что «полезно Украине», а говорить «то, что думает».

Режиссер из Крыма проиллюстрировал сообщение фотографией в своей любимой футболке. На ней есть надпись: BORN FREE (англ. — рожденный свободным). Сенцов заявил, что и в дальнейшем будет пытаться оставаться именно свободным и его «никому не удастся, ни купить, ни запугать».

Я считаю, что не надо оправдываться, когда считаешь себя правым. Я никогда этого не делал и не собираюсь этим заниматься. И когда информационные свалки пытаются бросать в тебя грязью и кричать, что ты продался Ахметову/Пинчуку/Соросу/Путину/масонам и мормонам — это говорит лишь о том, что ты на правильном пути и кому начал мешать, — добавил Сенцов.

Сенцов сейчас находится в США. Вчера он выступил перед Хельсинкской комиссией Конгресса. Бывший узник Кремля рассказал о нарушениях прав человека в захваченном Россией Крыма. На прошлой неделе Сенцов находился на мировом экономическом форуме в Давосе.

Напомним, что в сентябре прошлого года, после освобождения из российской колонии в Лабытнанги, Сенцов рассказывал, что вопрос его появления в политической жизни «остается открытым». Впоследствии режиссер признавался, что примеры некоторых молодых политиков «не добавляют ему желания погружаться в украинскую политическую жизнь».

Сенцов заявил, что сомневается в эффективности политики президента Украины Владимира Зеленского, которая направлена ​​на установление мира любой ценой. По его мнению, президенту РФ Владимиру Путину выгодна слабая позиция украинского лидера.