Сенцов розповів про плани піти в політику, фото — Фейсбук О.Сенцов

https://racurs.ua/ua/n132811-narodjenyy-vilnym-sencov-rozpoviv-pro-plany-pity-v-polityku.html

Ракурс

Звільнений із російського ув’язнення український режисер Олег Сенцов заявив, що хоче залишатися вільною людиною, тому не планує йти в політику і створювати якусь партію.

Екс-політв'язень Кремля відповів у такий спосіб на звинувачення на свою адресу щодо «продажності» українським олігархам. Сенцов заявив, що робитиме тільки те, що «корисне Україні», а говорити «те, що дума».

Режисер із Криму проілюстрував допис фото у своїй улюбленій футболці. На ній є напис: BORN FREE (англ. — народжений вільним). Сенцов заявив, що і надалі намагатиметься залишатися саме вільним і його «нікому не вдасться, ані купити, ані залякати».

Я вважаю, що не треба виправдовуватися, коли вважаєш себе правим. Я ніколи цього не робив та не збираюсь цим займатися. І коли інформаційні смітники намагаються кидати у тебе брудом та кричати, що ти продався Ахметову/Пінчуку/Соросу/Путіну/масонам та мормонам — це говорить лише про те, що ти на правильному шляху і комусь почав заважати, — додав Сенцов.

Сенцов наразі перебуває у США. Вчора він виступив перед Гельсінкської комісією Конгресу. Колишній в’язень Кремля розповів про порушення прав людини в загарбаному Росією Криму. Минулого тижня Сенцов перебував на світовому економічному форумі у Давосі.

Нагадаємо, що у вересні минулого року, після звільнення з російської колонії у Лабитнангі, Сенцов розповідав, що питання його появи в політичному житті «залишається відкритим». Згодом режисер зізнавався, що приклади деяких молодих політиків «не додають йому бажання занурюватися в українське політичне життя».

Сенцов заявив, що сумнівається в ефективності політики президента України Володимира Зеленського, яка спрямована на встановлення миру будь-якою ціною. На його думку, президенту РФ Володимиру Путіну вигідна слабка позиція українського лідера.