Справа Шеремета: строк досудового розслідування можуть продовжити на чотири місяці. Фото: Степан Франко/ЕРА

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Справу Павла Шеремета хочуть розслідувати ще чотири місяці. Клопотання про продовження строку досудового розслідування мають намір подати слідчі до Офісу генерального прокурора України.

Відповідний документ для ознайомлення вручили трьом підозрюваним та їхнім захисникам. Про це розповів прокурор Сергій Зузак, передає Hromadske.

Сторона захисту протягом п’яти днів може подати заперечення. Тоді до Офісу генпрокурора одночасно спрямують клопотання про продовження терміну досудового розслідування і заперечення, а перший заступник генпрокурора їх розгляне та прийме рішення.

Для прийняття рішення у прокурора буде три дні, опроте він повинен сказати свій вердикт до завершення поточного терміну досудового розслідування, яке закінчується 12 лютого.

За словами Зузака, наразі рано закінчувати досудове розслідування і направляти обвинувальний акт до суду, адже потрібно провести ще ряд експериментів, допитів та інших слідчих дій.

Адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко Владислав Добош вже подав заперечення на клопотання слідчого. Захисник вважає, що продовження розслідування на такий термін суперечить Кримінально-процесуальному кодексу. Також адвокат вважає, що слідство навмисно тягне з проведенням слідчих дій.

Нагадаємо, раніше в соцмережах опублікували фото клопотання про продовження терміну досудового розслідування кримінального провадження про вбивство Павла Шеремета. Клопотання підписано «старшим слідчим ГСУ МВС», «підполковником міліції» Василем Бирко.

Як відомо, після трьох років безрезультатного розслідування в грудні 2019 року в МВС заявили про затримання п’яти підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета: військової медсестри Яни Дугарь, дитячого хірурга і волонтера Юлії Кузьменко, бійця АТО і музиканта Андрія Антоненка, а також подружжя добровольців Владислава і Інну Грищенко.

Антоненка назвали організатором вбивства, а Кузьменко інкримінують безпосередньо мінування автомобіля Шеремета.