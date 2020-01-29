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Дело Шеремета: срок досудебного расследования могут продлить на четыре месяца. Фото: Степан Франко/ЕРА

Дело Шеремета: срок досудебного расследования могут продлить на четыре месяца

29 янв 2020, 09:38
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Дело Павла Шеремета хотят расследовать еще четыре месяца. Ходатайство о продлении срока досудебного расследования намерены подать следователи в Офис генерального прокурора Украины.

Соответствующий документ для ознакомления вручили троим подозреваемым и их защитникам. Об этом рассказал прокурор Сергей Зузак, передает Hromadske.

Сторона защиты в течение пяти дней может подать возражение. Тогда в Офис генпрокурора одновременно подадут ходатайство о продлении срока досудебного расследования и возражение, а первый заместитель генпрокурора их рассмотрит и примет решение.

Для принятия решения у прокурора будет три дня, однако он должен сказать свой вердикт до окончания текущего срока досудебного расследования, которое заканчивается 12 февраля.

По словам Зузака, пока что рано заканчивать досудебное расследование и направлять обвинительный акт в суд, ведь нужно провести еще ряд экспериментов, допросов и других следственных действий.

Адвокат подозреваемого Юлии Кузьменко Владислав Добош уже подал возражение на ходатайство следователя. Защитник считает, что продление расследования на такой срок противоречит Уголовно-процессуальному кодексу. Также адвокат считает, что следствие намеренно тянет с проведением следственных действий.

Напомним, ранее в соцсетях опубликовали фото ходатайства о продлении срока досудебного расследования уголовного производства об убийстве Павла Шеремета. Ходатайство подписано «старшим следователем ГСУ МВД», «подполковником милиции» Василием Бирко.

Как известно, спустя три года безрезультатного расследования в декабре 2019 года в МВД заявили о задержании пяти подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета: военной медсестры Яны Дугарь, детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко, бойца АТО и музыканта Андрея Антоненко, а также супругов-добровольцев Владислава и Инны Грищенко.

Антоненко назвали организатором убийства, а Кузьменко инкриминируют непосредственно минирование автомобиля Шеремета.


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