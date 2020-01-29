Погода в Украине: синоптики предупредили о снеге, сильном ветре и тумане, фото — Волинь24

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Зима решила вернуться в Украину и в среду, 29 января, синоптики Гидрометцентра вынуждены объявить штормовое предупреждение. Погодные условия резко ухудшились — во многих регионах страны выпал снег, ожидаются метели.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила, что плохие погодные условия могут привести к осложнениям движения транспорта на отдельных участках дорог.

Сегодня будет падать умеренный снег, а уже с 31 января заснежит сильнее. На Закарпатье прогнозируют сильный дождь с мокрым снегом, а толщина снежного покрова составит 20−30 см, на дорогах гололедица.

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях также прогнозируют мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

Кроме того, синоптики предупредили водителей в Киеве — в столице утром 29 января выпал сильный туман. Видимость составляет только 200−500 м. 29−30 января в Украине порывы ветра 15−20 м/с.

В «Укравтодоре» заявили, что сегодня утром в северных, центральных и южных областях наблюдается туман, на востоке страны небольшой дождь. В западных областях дождь с мокрым снегом при плюсовой температуре.

Сложной ситуация будет и Карпатах. На перевалах Ивашковский, Орявский, Торунский выпадает сильный снег (до 10−15 см). На Ужоцком, Яблунецком, Вышковском небольшой снег (до 5 см), на остальных перевалах идет дождь при плюсовой температуре.

Температура в течение суток 29 января составит от 1° мороза до 4° тепла (днем на юге страны 5−10° тепла). В Карпатах температура ночью и днем ​​4−9° мороза.