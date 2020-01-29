Коронавирус 2019-nCoV воссоздали для разработки вакцины. Фото: ЕРА

https://racurs.ua/n132808-dlya-razrabotki-vakciny-smertelnyy-koronavirus-vpervye-vossozdali-za-predelami-kitaya.html

Ракурс

Вакцина от коронавируса из Китая 2019-nCoV может быть создана быстрее, чем предполагалось. Австралийским ученым удалось воссоздать новый тип коронавируса в лабораторных условиях. Это поможет ускорить работу над созданием вакцины.

Коронавирус удалось вырастить в лабораторных условиях из образца, взятого у зараженного пациента. Ученые называют это медицинским прорывом, поскольку это позволит провести точное исследование и диагностику коронавируса во всем мире. Этим будут заниматься международные лаборатории, пишет CNN.

Лабораторный коронавирус удалось воссоздать в Мельбурне. Его будут использовать не только для создания вакцины, но и для диагностики коронавируса у пациентов на ранних стадиях, до появления симптомов.

Также разработанный образец передадут Всемирной организации здравоохранения.

В то же время в Германии сообщают о новых случаях заражения коронавирусом. Его обнаружили еще у троих человек. Это сотрудники компании, где работал первый зараженный в Германии человек. Теперь компания проверяет еще 40 работников, с которыми контактировали инфицированные.

Как писал «Ракурс», по состоянию на 29 января количество погибших от нового типа коронавируса достигло 132 человек. За прошедшие сутки в китайской провинции Хубэй умерло еще 26 человек. Всего в Китае подтверждены уже 5974 случая заражения.