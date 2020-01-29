В Беларуси одновременно исчезли директора сахарных заводов. Фото: Слуцкий сахарный завод

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«Сахарное дело» в Беларуси набирает новые обороты. За последние несколько дней директора всех четырех действующих в стране сахарных заводов практически одновременно перестали появляться на рабочих местах. Заводы находятся в Городее, Слуцке, Жабинке и Скиделе.

Так, 24 января был задержан директор Городейского сахарного завода Михаил Криштапович. Его сняли с самолета. 27 января стало известно, что директор Скидельского сахарного завода якобы уехал в Минск на совещание. В тот же день на сахарном заводе в Слуцке рассказали, что директор Николай Прудник якобы уехал в отпуск. Перестал появляться на рабочем месте и директор Жабинковского завода Виктор Миронов, пишет TUT.BY.

Помимо этого, исчез и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов. Всех их могли задержать сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) в рамках расследования дела о коррупции в сахарной отрасли страны. Также издание со ссылкой на источники сообщает, что в целом на прошлой неделе было задержано 11 человек по данному делу. В КГБ эту информацию комментировать не стали.

Отметим, речь идет о так называемом «сахарном деле», которое расследует Комитет госбезопасности страны. Это расследование о коррупции в сахарной сфере, ведь все четыре завода в последние годы используют государственную поддержку из-за больших убытков. При этом сахар, производимый этими заводами, продают в России дешевле, чем в Беларуси.

Напомним, Беларусь нашла альтернативу российской нефти после того, как с РФ не были согласованы интеграционные дорожные карты относительно нефти, газа и налогов. Страна заключила договор с Норвегией на поставку 80 тыс. т нефти.