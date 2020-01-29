У Білорусі одночасно зникли директора цукрових заводів. Фото: Слуцький цукровий завод

https://racurs.ua/ua/n132807-specoperaciya-sylovykiv-u-bilorusi-odnochasno-znykly-dyrektora-cukrovyh-zavodiv.html

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«Цукрова справа» у Білорусі набирає нових обертів. За останні дні директора всіх чотирьох діючих у країні цукрових заводів практично одночасно перестали з’являтися на робочих місцях. Заводи знаходяться у містах Городея, Слуцьк, Жабинка та Скідель.

Так, 24 січня був затриманий директор Городейського цукрового заводу Михайло Криштапович. Його зняли з літака. 27 січня стало відомо, що директор Скідельського цукрового заводу нібито поїхав до Мінська на нараду. Того ж дня на цукровому заводі в Слуцьку розповіли, що директор Микола Прудник нібито поїхав у відпустку. Перестав з’являтися на робочому місці і директор Жабинковського заводу Віктор Миронов, пише TUT.BY.

Окрім цього, зник і керівник Білоруської цукрової компанії Дмитро Кирилов. Всіх їх могли затримати співробітники Комітету державної безпеки (КДБ) в рамках розслідування справи про корупцію в цукровій галузі країни. Також видання з посиланням на джерела повідомляє, що загалом минулого тижня було затримано 11 осіб у даній справі. У КДБ цю інформацію коментувати не стали.

Зазначимо, йдеться про так звану «цукрову справу», яку розслідує Комітет держбезпеки країни. Це розслідування про корупцію в цукровій галузі, адже всі чотири заводи останніми роками використовують державну підтримку через великі збитки. Водночас цукор, вироблений цими заводами, продають в Росії дешевше, ніж в Білорусі.

Нагадаємо, Білорусь знайшла альтернативу російській нафті після того, як з РФ не були узгоджені інтеграційні дорожні карти щодо нафти, газу і податків. Країна уклала договір з Норвегією на поставку 80 тис. т нафти.