Коронавірус 2019-nCoV відтворили для розробки вакцини. Фото: ЕРА

https://racurs.ua/ua/n132808-dlya-rozrobky-vakcyny-smertelnyy-koronavirus-vpershe-vidtvoryly-za-mejamy-kytau.html

Ракурс

Вакцину від коронавірусу з Китаю 2019-nCoV можуть розробити швидше, ніж передбачалося. Австралійським вченим вдалося відтворити новий тип коронавірусу в лабораторних умовах. Це допоможе прискорити роботу над створенням вакцини.

Коронавірус вдалося виростити в лабораторних умовах із зразка, взятого у зараженого пацієнта. Вчені називають це медичним проривом, оскільки це дозволить провести точне дослідження і діагностику коронавірусу в усьому світі. Цим будуть займатися міжнародні лабораторії, пише CNN.

Лабораторний коронавірус вдалося відтворити у Мельбурні. Його використовуватимуть не тільки для створення вакцини, але і для діагностики коронавірусу у пацієнтів на ранніх стадіях, до появи симптомів.

Також розроблений зразок передадуть Всесвітній організації охорони здоров’я.

Водночас в Німеччині повідомляють про нові випадки зараження коронавірусом. Його виявили ще у трьох людей. Це співробітники компанії, де працював перший заражений в Німеччині чоловік. Тепер компанія перевіряє ще 40 працівників, з якими контактували інфіковані.

Як писав «Ракурс», станом на 29 січня кількість загиблих від нового типу коронавірусу досягла 132 осіб. За минулу добу в китайській провінції Хубей померло ще 26 людей. Загалом в Китаї підтверджені вже 5974 випадки зараження.