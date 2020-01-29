Погода в Україні: синоптики попередили про сніг, сильний вітер і туман, фото — Волинь24

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Зима вирішила повернутися в Україну і у середу, 29 січня, синоптики Гідрометцентру змушені оголосити штормове попередження. Погодні умови різко погіршилися і в багатьох регіонах країни випав значний сніг, очікуються хуртовини.

Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила, що погані погодні умови можуть спричинити ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Сьогодні падатиме помірний сніг, а вже із 31 січня засніжить сильніше. На Закарпатті прогнозують сильний дощ з мокрим снігом, а товщина снігового покриву складе 20−30 см, на дорогах ожеледиця.

У західних, північних, Полтавській та Харківській областях також прогнозують мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

Крім того, синоптики попередили водіїв у Києві — у столиці вранці 29 січня випав сильний туман. Видимість складає тільки 200—500 м. 29−30 січня в Україні пориви вітру 15−20 м/с.

В «Укравтодорі» заявили, що сьогодні зранку в північних, центральних та південних областях спостерігається туман, на сході країни невеликий дощ. В західних областях дощ з мокрим снігом при плюсовій температурі.

Складною ситуація буде і Карпатах. На перевалах Івашківській, Орявський, Торунський випадає сильний сніг (до 10−15 см). На Ужоцькому, Яблунецькому, Вишківському невеликий сніг (до 5 см), на решті перевалах йде дощ при плюсовій температурі.

Температура протягом доби 29 січня становитиме від 1° морозу до 4° тепла (вдень на півдні країни 5−10° тепла). У Карпатах температура вночі та вдень 4−9° морозу.