Из Китая эвакуированы 240 граждан США. Фото: ТАСС

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Ракурс

Коронавирус в Китае стал причиной смерти уже 132 человек. Из-за стремительного распространения нового типа вируса Соединенные Штаты Америки утром 29 января эвакуировали из Уханя 240 своих граждан.

Эвакуированы американские дипломаты, работающие в генеральном консульстве, а также часть граждан США, которые находились в городе. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Чартерный рейс с 240 гражданами США полетит в город Онтарио в штате Калифорния. На дозаправку он сядет в Анкоридже в штате Аляска. И там, и там всех пассажиров тщательно осмотрят врачи. Если у кого-то из пассажиров заподозрят инфицирование коронавирусом, ему запретят дальнейшее путешествие. Больницы в Анкоридже и Онтарио уже готовы к приему пациентов.

Кроме того, в Калифорнии эвакуированных граждан США высадят в отдельной от терминалов зоне. Там они пройдут еще одну проверку.

Решил не рисковать своим здоровьем и министр торговли США Уилбур Росс. Он отложил свою поездку в Китай из-за вспышки коронавируса, которая должна была состояться на этой неделе.

Также своих граждан из Уханя эвакуировала Япония. Чартерный рейс вылетел из Токио вечером 28 января. На нем отправили домой 200 граждан Японии. Всего покинуть Ухань хотят 650 японцев.

Отметим, по состоянию на 29 января количество погибших от нового типа коронавируса достигло 132 человек. За прошедшие сутки в китайской провинции Хубэй умерло еще 26 человек. Всего в Китае подтверждены уже 5974 случая заражения.

Как писал «Ракурс», австралийским ученым удалось воссоздать новый тип коронавируса в лабораторных условиях. Это поможет ускорить работу над созданием вакцины.