Коронавирус в Китае: украинских туристов наконец-то эвакуируют

Украинских туристов эвакуируют из Китая. Фото: REUTERS

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Смертельный коронавирус в Китае продолжает стремительно распространяться по всей стране и за ее пределами. В связи с этим авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) объявила об эвакуации украинских туристов из китайского города Санья, который расположен на туристическом острове Хайнань.

МАУ отправит в Санью два самолета — 30 января и 3 февраля. В компании отметили, что перелеты организованы для того, чтобы забрать украинских туристов, у которых закончился период путешествия. Об этом сообщили в пресс-служба компании, передает «РБК-Украина».

Как отметили в МАУ, туристы ездили в Китай на отдых. Из Киева за ними вылетят два пустых самолета, а из города Санья они уже будут лететь с туристами.

В авиакомпании также добавили, что последний рейс в Китай самолет МАУ совершит 3 февраля. После этого самолеты авиакомпании не будут летать ни в Китай, ни обратно.

Также из острова Хайнань заберет украинских туристов туроператор Join UP. Рейсы будут выполнены 29 января и 1 февраля. Из Китая украинцы прилетят 30 января и 2 февраля соответственно.

Напомним, ранее из Уханя США эвакуировали 240 своих граждан. Также чартерным рейсом были эвакуированы граждане Японии.

Отметим, по состоянию на 29 января количество погибших от нового типа коронавируса достигло 132 человек. За прошедшие сутки в китайской провинции Хубэй умерло еще 26 человек. Всего в Китае подтверждены уже 5974 случая заражения.