Эпидемия коронавируса: посольство сообщило, есть ли украинцы среди инфицированных в Ухане

https://racurs.ua/n132833-est-li-ukraincy-v-chisle-inficirovannyh-koronavirusom-v-uhane-soobschilo-posolstvo-v-kitae.html

Ракурс

Посольство Украины в Китае получило информацию от Национальной комиссии здравоохранения КНР о том, есть ли украинцы среди инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV.

По состоянию на 29 января 2020 года, согласно информации Национальной комиссии здравоохранения КНР, среди инфицированных новым штаммом коронавирусом 2019-nCoV на территории Китая граждан Украины нет, — говорится в ответе дипломатического ведомства на запрос «Ракурса».

Напомним, в посольстве также отметили, что дипломаты установили и поддерживают контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй. В частности, стало известно, что 49 украинцев находятся на территории закрытого на карантин города Ухань, один человек — в городе Сянъян и еще один — в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь.

По состоянию на 29 января количество погибших от нового типа коронавируса достигло 132 человек. За прошедшие сутки в китайской провинции Хубэй умерло еще 26 человек. Всего в Китае подтверждены уже 5974 случая заражения.

В связи с этим авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) объявила об эвакуации украинских туристов из китайского города Санья, который расположен на туристическом острове Хайнань.