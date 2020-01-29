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Эпидемия коронавируса: посольство сообщило, есть ли украинцы среди инфицированных в Ухане

Есть ли украинцы в числе инфицированных коронавирусом в Ухане, сообщило посольство в Китае (ДОКУМЕНТ)

29 янв 2020, 14:05
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Посольство Украины в Китае получило информацию от Национальной комиссии здравоохранения КНР о том, есть ли украинцы среди инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV.

По состоянию на 29 января 2020 года, согласно информации Национальной комиссии здравоохранения КНР, среди инфицированных новым штаммом коронавирусом 2019-nCoV на территории Китая граждан Украины нет, — говорится в ответе дипломатического ведомства на запрос «Ракурса».

Напомним, в посольстве также отметили, что дипломаты установили и поддерживают контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй. В частности, стало известно, что 49 украинцев находятся на территории закрытого на карантин города Ухань, один человек — в городе Сянъян и еще один — в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь.

Эпидемия коронавируса: посольство сообщило, есть ли украинцы среди инфицированных в Ухане / Фото: "Ракурс"

Эпидемия коронавируса: посольство сообщило, есть ли украинцы среди инфицированных в Ухане / Фото: "Ракурс"

По состоянию на 29 января количество погибших от нового типа коронавируса достигло 132 человек. За прошедшие сутки в китайской провинции Хубэй умерло еще 26 человек. Всего в Китае подтверждены уже 5974 случая заражения.

В связи с этим авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) объявила об эвакуации украинских туристов из китайского города Санья, который расположен на туристическом острове Хайнань.

Источник: Ракурс


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