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Ракурс
Шахраї вимагають хабарі від імені керівників Офісу генпрокурора. Фото:

Тиснуть на нардепів і вимагають хабарі: у Рябошапки поскаржилися на злочинних клонів

29 січ 2020, 15:45
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Офіс генерального прокурора закликає повідомляти про шахраїв, які намагаються діяти від імені керівництва відомства.

У Рябошапки повідомили, що невідомі зловмисники від імені керівництва Офісу генпрокурора вимагати від високопосадовців вчиняти незаконні дії. В прокуратурі вважають, що таким чином вони планують дискредитувати відомство. Про це 29 січня повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що невідомі телефонують начебто з приймальні заступника генпрокурора і від його імені вимагають надати хабар. Також зловмисники телефонують та пишуть SMS народним депутатам й іншим посадовцям із вимогою спонукати інших парламентарів чи посадовців до незаконних дій. Крім того, шахраї пропонують допомогу у «вирішенні» кадрових питань у правоохоронних органах.

Звертаємо увагу, що комунікація Офісу та його керівництва з представниками органів державної влади щодо кримінальних проваджень може відбуватись лише в передбачений законом спосіб, — заявила прес-служба.

У відомстві просять повідомляти про такі випадки Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, у січні Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти народного депутата із фракції «Опозиційна платформа — За життя» Іллі Киви через бійку в одному з ресторанів Києва.

Джерело: Ракурс


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