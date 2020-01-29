Мошенники вымогают взятки от имени руководителей Офиса генпрокурора. Фото:

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Офис генерального прокурора призывает сообщать о мошенниках, которые пытаются действовать от имени руководства ведомства.

У Рябошапки сообщили, что неизвестные злоумышленники от имени руководства Офиса генпрокурора требуют от чиновников совершать незаконные действия. В прокуратуре считают, что таким образом они планируют дискредитировать ведомство. Об этом 29 января сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что неизвестные звонят якобы из приемной заместителя генпрокурора и от его имени требуют дать взятку. Также злоумышленники звонят и пишут SMS народным депутатам и другим должностным лицам с требованием побудить других парламентариев или чиновников к незаконным действиям. Кроме того, мошенники предлагают помощь в «решении» кадровых вопросов в правоохранительных органах.

Обращаем внимание, что коммуникация Офиса и его руководства с представителями органов государственной власти по уголовным производствам может происходить только предусмотренным законом способом, — заявила пресс-служба.

В ведомстве просят сообщать о таких случаях Офис генпрокурора.

Напомним, в январе Офис генпрокурора открыл уголовное производство против народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы за драку в одном из ресторанов Киева.