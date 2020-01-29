Шокин заявил, что его уволили из-за давления Байдена. Фото: AFP

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Виктор Шокин, экс-генеральный прокурор Украины и бывший соратник беглого президента Виктора Януковича, заявил, что свою должность он согласился покинуть после того, как на него давил экс-вице-президент США Джозеф Байден. Шокин требует от Государственного бюро расследований (ГБР) открыть уголовное производство в отношении Байдена.

Соответствующее заявление Шокин подал в ГБР на имя временно исполняющей обязанности главы бюро Ирины Венедиктовой. В заявлении сказано, что Байден вмешивался в деятельность экс-генпрокурора. Это является нарушением ч. 2 с. 343 Уголовного кодекса Украины, пишет «Интерфакс-Украина».

Шокин считает, что Байден несколько раз приезжал в Украину в течение нескольких месяцев 2015—2016 года, чтобы обсудить его увольнение с руководством государства. Бывший соратник Януковича уверен, что Байден хотел его увольнения, чтобы уголовные производства, связанные с деятельностью его сына и компании Burisma, не были расследованы.

Также экс-генпрокурор рассказывает, что Байден требовал уволить его в обмен на предоставление Украине государственной гарантии США на сумму 1 млрд долл.

Как известно, Шокин занимал должность генерального прокурора Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года, но был отправлен в отставку Радой. После этого экс-генпрокурор многократно оспаривал свою отставку как в украинских, так и международных судах.