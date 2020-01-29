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Последствия вандализма в городе Мена, фото: «Укринформ»

За осквернение памятников участникам АТО — в психбольницу: на Черниговщине осудили вандала (ВИДЕО)

29 янв 2020, 15:17
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За совершенный вандализм на центральном кладбище в городе Мена Черниговской области Менский районный суд приговорил жителя города Сновск к применению принудительных мер медицинского характера с госпитализацией в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением.

Осужденный в сентябре 2019 года закрасил белой краской изображения умерших на пяти памятниках воинов АТО. Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

Отмечается, что суд при рассмотрении этого дела пришел к выводу, что действия вандала подпадали под квалификацию ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса, которая предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до семи лет.

Однако заключение судебно-психиатрического эксперта свидетельствовало о наличии у подозреваемого хронического расстройства психической деятельности, в результате которого он был лишен способности осознавать свои действия и руководить ими в момент совершения этого правонарушения и давать впоследствии правильные показания об обстоятельствах осуществления преступления.

Соответствующий приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, осенью 2019 года на Черниговщине вандалы повредили музей погибшим бойцам АТО в селе Слободка.


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