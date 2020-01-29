Зеленые человечки. Фото: Факты

https://racurs.ua/n132838-rf-upodobilas-organizovannym-voorujennym-gruppam-anneksiruya-krym-pravozaschitniki.html

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Аннексия Крыма проводилась Россией с использованием методов, которые присущи организованным вооруженным группам. Такие выводы были озвучены представительством президента Украины в Крыму и правозащитниками, проводившими исследование под названием «Оккупация Крыма: Без знаков, без имени, прячась за спинами гражданских».

Россия использовала «живые щиты», когда захватывала военные части Вооруженных сил Украины и полицейские участки. Подобная практика использования «живых щитов» использовалась ранее лишь организованными вооруженными группами, но не государствами. Это лишь подтверждает, что Россия в Крыму использовала незаконные методы ведения войны и прикрывалась мирными жителями, заявил во время сегодняшней пресс-конференции представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

Кроме этого, РФ в нарушение всех международных прав использовала «зеленых человечков» — вооруженных военных без опознавательных знаков. Как известно, вооруженные силы любого государства должны иметь на форме знаки отличия.

Россия также использовала форму и эмблемы Военно-морских сил Украины, а также форму украинской полиции, когда вооруженные люди захватывали административные здания и другие объекты в Крыму. Такие действия РФ были расценены как вероломство и нарушение всех норм международного права.

Данные факты были установлены в ходе исследования материалов мониторинговых миссий правозащитников. Также были опрошены свидетели, которые были очевидцами использования Россией незаконных методов ведения войны.

Прокурор Крыма Игорь Поночевный заявил, что данное исследование может быть использовано в качестве обвинений, которые будут выдвинуты государству-оккупанту и оккупационной власти Крыма.

Представитель Регионального центра по правам человека Виталий Набухотный отметил, что аннексия Крыма является первым инцидентом в истории ООН, когда государство открыто заявило о захвате чужой территории. По мнению Набухотного, многие нормы международного права впервые получат применение в связи с захватом Крыма.

Набухотный добавил, что Украина в феврале 2019 года направила в Международный уголовный суд сообщение, в котором был отражен вопрос использования Россией мирного гражданского населения при блокировке и захвате военных баз ВСУ в Крыму.